Die erste „Sinnzeit“ im neuen Jahr : Unter dem Thema „ Gottes Licht für 2022“ laden Elfriede Schneider und Johannes Simon zur nächsten „Sinnzeit“ am Sonntag, 9. Januar, um 18 Uhr in die katholische Pfarrkirche am Marktplatz in Ebern ein.

Johannes Simon greift dazu Gedanken aus dem Eingangsgebet auf. Das Ehepaar und Akrobatenduo Silke und Matthias Ebert („Firlefanz“) aus Schweinfurt gestaltet mit Lichtakrobatik die erste „Sinnzeit“ im neuen Jahr mit. Der „Gottesdienst für Zweifler, Ungläubige und andere gute Christen“ gibt am Sonntagabend Gelegenheit, in den Darbietungen von „Firlefanz“, den Liedern und Texten Ermutigung und Kraft zu schöpfen für das neue Jahr . Simon und Schneider freuen sich über alle, die wieder zur „Sinnzeit“ – natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und mit FFP2-Maske in die Kirche kommen.

Gleichzeitig wird diese Veranstaltung auch als Stream auf dem Videokanal Youtube übertragen (bei der Suche „Sinnzeit“ eingeben). Direkter Zugang zu Youtube : https://youtu.be/mF_qP6_HbzE. Tagesaktuelle Infos gibt es unter www.sinnzeit.de oder Telefon 09521/9512471 bei Pastoralreferent Johannes Simon. Musikalisch und emotional wird die Sinnzeit am Sonntag, 13. Februar, in Knetzgau mit Blick auf den Valentinstag. Musikalisch gestalten Sophia Weinberger mit Gesang und Tobias Hümpfner am Piano diese Stunde. Die nächste „Sinnzeit“ in Ebern ist für Sonntag, 13. März, geplant. red