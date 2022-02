Was macht ein Präsident im Fasching ? „Er trauert“, sagt Michael Albert, Oberhaupt der „Ermetzia“ in Ermershausen. Regelmäßig habe sich die Vereinsspitze in den letzten Wochen getroffen, um doch noch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ergebnis: „Leider geht nichts.“ So fehlen ihm all die Vorbereitungen, das Lampenfieber, das Miteinander früherer Jahre und die Abend mit „gigantisch guten Auftritten“.

Wahrscheinlich wird er sich am Wochenende trotzdem mit ein paar Freunden treffen „und ein bisschen feiern, natürlich im Rahmen des Möglichen“.

Für die FT-Leser gibt Albert zwei Anekdoten zum Besten:

„Vor ein paar Jahren traf ich meinen Präsidenten-Kollegen aus Weidach im Urlaub in Kroatien. Wir machten ein Foto und ich schickte es meiner Vorstandschaft mit der Bitte um Kostenübernahme für ein einwöchige Präsidentenseminar in Kroatien. Leider wurden die Kosten nicht übernommen.“

Und er erzählt von einem Running Gag der Ermetzianer: „Als ich bei einer Versammlung sagen wollte, dass ich noch was „in petto“ habe, sagte ich aus Versehen „Getto“. Seit dieser Zeit sagt jeder, der noch eine Idee oder einen Sketch hat, ,ich hab da noch was in Getto’.“

Einen Witz könne er nicht schreiben, nur mündlich erzählen, meint der Präsident, höchstens eine Kurzbütt. Etwa so: „Der Eber, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau alleine, auch die Verwandtschaft: alles Schweine.“ eki