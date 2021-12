Bloß keine Corona-Trübsal, auch in diesen dunklen Tagen! „Von drauß’ vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!“ Am 6. Dezember gab es allerlei Nikolaus-Besuch im Hofheimer Altenservicezentrum. Die Kinder der Bärengruppe des Kindergartens St. Josef sangen im Garten Weihnachtslieder. Drinnen in der Cafeteria lauschten die Bewohnerinnen und Bewohner den Klängen bei geöffneten Fenstern. Als Dank gab es für die Kleinsten ein Schokoladen-Präsent.

Abwechslungsreicher Besuch

Am Nachmittag kam auch noch der Nikolaus in die Einrichtung. Zur Freude der zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohner ging der Nikolaus durch die Wohnbereiche und verteilte seine Gaben. Die Freude war groß, es wurde gesungen, gelacht und viele Späße gemacht. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich über die abwechslungsreichen Besuche, die trotz allerlei Schutz- und Hygienemaßnahmen für tolle Stimmung sorgten. red