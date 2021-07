Bei Erntearbeiten entstanden am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Gerolzhofen Brände . Zu einem kleinen Feldbrand kam es am Freitagnachmittag auf einem Getreidefeld neben der Staatsstraße 2272 bei Grettstadt . Der Brand wurde durch die Feuerwehren Grettstadt und Gochsheim erfolgreich gelöscht. An Feld und Erntemaschine entstand nach jetzigem Ermittlungsstand kein Sachschaden . Am Samstagabend fing die Ballenpresse eines Landwirtes aus dem Landkreis Haßberge aufgrund eines technischen Defekts bei Erntearbeiten Feuer. Das Feuer entzündete auch das bereits abgeerntete Feld. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Donnersdorf und Kleinrheinfeld gelöscht. An der Erntemaschine entstand ein Sachschaden von circa 6500 Euro, berichtet die Polizeiinspektion Gerolzhofen. pol