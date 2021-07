Die nächste Sitzung des Stadtrates Ebern findet am Donnerstag, 29. Juli, um 18 Uhr in der Frauengrundhalle in Ebern statt. Die öffentliche Sitzung beginnt gegen 19 Uhr (nach nichtöffentlichen Beratungen ab 18 Uhr). Öffentlich geht es um den kaufmännischen Jahresabschluss 2018 der Wasserversorgung Ebern und um den Gestattungsantrag zur Verlegung von Mittelspannungskabeln zur Netzeinspeisung für den Solarpark in Unterpreppach. Des Weiteren soll die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik für die Feuerwehr in Ebern zur überörtlichen Hilfeleistung beschlossen werden. Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider stellt das Zukunftskonzeptes für das Krankenhaus in Ebern vor. red