Die Polizei erhielt am Mittwoch gegen 18.05 Uhr die Mitteilung über ein unbeaufsichtigtes "Lagerfeuer" auf dem Friedhofsgelände in der Friedhofstraße in Haßfurt . Der Zeuge, der die Polizei benachrichtigte, löschte das Feuer, das im nordwestlichen Bereich entstanden war, mit Schnee ab. Die Polizei schaute sich vor Ort um und entdeckte, dass es sich bei den verbrannten Gegenständen um Playmobil-Spielzeug und mehrere Bücher gehandelt hat.