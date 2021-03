Die Erwachsenenbildung im Landkreis Haßberge kann langsam "echte Kurse " anpeilen, meint Holger Weininger, Geschäftsführer der Volkshochschulen Landkreis Haßberge. Mit der aktualisierten Infektionsschutzverordnung sind VHS-Kurse eingeschränkt je nach Inzidenzwert, Personenanzahl und unter Hygienevorgaben wieder möglich. Die Wiederaufnahme des Kursbetriebs in Präsenz wird in größerem Umfang für die Zeit nach den Osterferien Mitte April angepeilt. Veranstaltungen unter freiem Himmel können früher starten. Anmeldung für die Kurse ab dem 12. April ist bereits jetzt möglich. In der nächsten Zeit bieten Volkshochschule und Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach Kurse online an.

Am Dienstag, 9. März, läuft an der VHS "Yoga-Pilates" mit Waltraud Boseckert; 18 bis 19 Uhr. Von 19.30 bis 21 Uhr gibt Martina Thomas im Impulsvortrag zum Thema Persönlichkeit und persönliche Stärken Informationen, wie Persönlichkeitsmerkmale das (Berufs-)Leben beeinflussen. Zur gleichen Zeit betreut Bernhard Schurig angehende Gitarristen online in "Liedbegleitung für Erwachsene". Ferner geht Claudia Behringer der Frage nach "Wie Sie 2021 finanziell sicher durch die Krise kommen (und welche Strategien Ihnen effektiv dabei helfen)".

Am Mittwoch, 10. März, bietet Waltraud Boseckert von 18 bis 19 Uhr Pilates an, am Donnerstag, 11. März, zur gleichen Zeit "Yoga-Pilates".

Am Freitag lädt Monika Schraut von 10 bis 12 Uhr zu einem lockeren Gespräch- und Lesekreis für Menschen ein, die sich gerne mit Literatur befassen: Unter dem Leitsatz "Das muss man doch gelesen haben..." werden gemeinsam schöne Bücher gelesen und besprochen.

Wie sich Gehaltsverhandlungen professionell führen lassen, erklärt Anna-Daniela Pickel von 18 bis 19.30 Uhr. "Zumba-online" bringt von 19.30 bis 20.30 Uhr lateinamerikanische Rhythmen nach Hause. "Vollwertig selber backen: Frühling ist Kuchenzeit" heißt es bei Lisa Lechner am Samstag, 13. März, 14 bis 17 Uhr. Und Montag, 16. März, lädt der Fachmediziner Steffen Amend von 18 bis 19.30 Uhr zum Vortrag "Wirbelsäulenchirurgie - Vieles geht minimalinvasiv" ein. Informationen zum digitalen Angebot finden sich im Internet unter www.vhs-hassberge.de.

Um Anmeldung für die Online-Kurse am Ubiz bittet das Umweltbildungszentrum Ober­schleichach unter der Rufnummer 09529/92220.

"Der Selbstversorgergarten: gesund und autark" ist am Mittwoch, 17. März, 19 Uhr, Thema von Otmar Diez. "Frühjahrsputz für Körper und Seele" regt Ute Solf am Dienstag, 23. März, 18.30 bis 20 Uhr an. Sie stellt Elemente vor, die dem Fasten oder "Reinigen" dienen und die eigenen Frühlingskräfte wecken können. red