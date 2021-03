Bereits zum dritten Mal starten die Vorbereitungen für das große Berufsorientierungsprojekt im Landkreis Haßberge. In den Sommerferien werden bis zu sechs Jugendliche als Jobentdecker unterwegs sein und die Region mit ihren vielfältigen beruflichen Möglichkeiten kennenlernen.

Zentraler Bestandteil der Initiative ist das Smartphone, denn die Jobentdecker halten ihre Berufseinsätze mit Fotos und Videos fest. Mit dem Bildmaterial berichten sie dann über ihre Erfahrungen und die verschiedenen Berufsbilder auf Instagram und auf einem eigenen Blog. Den Jobentdeckern winken dabei nicht nur spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Berufsfelder in der Region, sondern auch ein Zeugnis sowie eine Vergütung für die Blogger-Tätigkeit. Ab sofort und bis 30. April können sich Jugendliche ab 14 Jahren aus dem Landkreis Haßberge für den Einsatz als Jobentdecker während der Sommerferien bewerben unter www.jobentdecker.hassberge.de/bewerbungsinformationen/.

In vier Wochen während der Sommerferien erkundet jeder Jobentdecker in zweitägigen Minipraktika bei jeweils vier verschiedenen Betrieben unterschiedliche Berufsbilder . Neben der beruflichen Entdeckungstour durch den Landkreis Haßberge erleben die Jobentdecker auch gemeinsam im Team, welche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung der Lebensraum bietet. Über all ihre Erlebnisse und Erfahrungen berichten die Jugendlichen auf Instagram und in einem Blog. red