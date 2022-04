In Zeiten der Corona-Pandemie haben es alle deutlich gespürt: Der Garten als Freizeitbeschäftigung und gesundes Lebensumfeld wird immer wichtiger. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge ruft daher auch in diesem Jahr alle Gartenbesitzer zur Teilnahme an seinem Wettbewerb „Natur im Garten“ auf.

„Bereits 119 Gartenbesitzer haben sich seit dem Jahr 2017 am Wettbewerb beteiligt“, so Geschäftsführer Guntram Ulsamer vom Kreisverband für Gartenbau . Er ist sich sicher, dass es si-cher noch mehr tolle Gärten und interessante Gartenbesitzer gibt, die noch unbekannt sind. „Wir würden uns freuen, diese 2022 bei unseren Wettbewerb begrüßen und kennenlernen zu dürfen.“

Vielfältiger Lebensraum

Naturgärten sind anders! Es ist der sensible Umgang mit der Natur, den Pflanzen, aber auch die Anlage von Strukturen im Garten, die als Lebensraum für Igel, Hummel & Co. bedeutsam sind.

Gesucht werden für den Wettbewerb Gartenbesitzer , die ihren Garten mit heimischen Pflanzenarten bepflanzt und unterschiedliche Strukturen wie Teich, Hecken, Trockenmauern, Staudenbeete, Blumenwiese oder Nutzgarten angelegt haben. Der Verzicht auf synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel und eine ökologisch orientierte Kreislaufwirtschaft (Kompost- und Regenwassernutzung) sind ebenfalls wichtige Kriterien. Als Dank für das Mitmachen erhalten alle prämierten Gärten bei einer kleinen Abschlussveranstaltung eine handgefertigte Plakette und die Möglichkeit, sich in geselliger Runde mit gleichgesinnten Gartenfreunden auszutauschen.

Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der Dienstag, 31. Mai. Kontaktaufnahme ist für Interessenten möglich über den Kreisverband, Telefonnummer 09521/942621, oder der per E-Mail an gartenbau@hassberge.de. red