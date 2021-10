Bis einschließlich 7. Dezember findet jeden Dienstag (außer am 19. Oktober und am 2. November) von 13 bis 16 Uhr die „FamilienKUNSTbande“ im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Unter der Leitung des Kunsttherapeuten der Faber-Castell-Akademie, Andreas Neunhoeffer, können sich große und kleine Künstlerinnen und Künstler kreativ und künstlerisch austoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 09521/952825-0 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de.

Foto: Carolin Ulrich/MGH