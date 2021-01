Ein Unbekannter hat am Dienstag oder Mittwoch vermutlich mit einem Schlüssel oder einem ähnlichen Gegenstand einen weißen Skoda Fabia in Roßstadt verkratzt. Das Auto stand auf dem Hof eines Anwesens in der Frankenstraße. Die Kratzspur verläuft geradlinig und zieht sich vom rechten vorderen Kotflügel bis hin zum Tankdeckel. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haßfurt entgegen, Ruf 09521/9270.