Am Donnerstag um 19 Uhr meldete sich eine junge Autofahrerin und teilte einen Schaden an ihrem Pkw mit, der in der Färbergasse in Haßfurt abgestellt war. Der Schaden, der am Mittwoch oder Donnerstag entstanden ist, besteht aus drei Kratzern an der hinteren Stoßstange; er ist offensichtlich nicht durch einen Verkehrsunfall herbeigeführt worden. Die Schadenshöhe an dem Mercedes beläuft sich auf 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 zu melden.