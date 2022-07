Interessierte Schülerinnen und Schüler erlernen den Beruf Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann und müssen sich nicht mehr bereits vorab für eine Ausbildungsrichtung entscheiden, seit die Pflegeausbildung 2020 unter dem Begriff „Generalistik“ neu aufgestellt wurde. Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Kinderkrankenpflege sind zusammengeführt worden. Pflegeschulen und Praxiseinrichtungen müssen zusammenarbeiten. Das tun sie auch. Der Zweckverband Berufsfachschulen für Gesundheitswesen und Pflegeberufe Haßfurt/Schweinfurt, die Berufsfachschule für Pflege am Krankenhaus St. Josef Schweinfurt , die Berufsfachschule für Pflege im Beruflichen Schulzentrum Alfons Goppel Schweinfurt, die Berufsfachschule für Pflege Hofheim i.Ufr. und die Berufsfachschule für Pflege Schloss Wernecke haben gemeinsam mit den zugehörigen Gesundheitsregionen plus ein gemeinsames, einheitliches Ausbildungsdokument entwickelt. Wie das Landratsamt Haßberge berichtet, soll nach diesem Konzept ab dem Schuljahr 2022/2023 in allen beteiligten Schulen und deren Praxiseinrichtungen gearbeitet werden. Das trägerübergreifende Projekt erhöhe die Ausbildungsqualität und reduziere den bürokratischen Aufwand. red