Die Pfarrgemeinde St. Michael lädt zu einem Orgelkonzert am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in die Pfarrkirche ein. An der Eichfelder-Orgel wird der Münchener Organist Bastian Fuchs Orgelmusik zur Fastenzeit von Bach, Reger, Leitner, Duruflé sowie eigene Improvisationen erklingen lassen.

Mit acht Jahren an der Orgel

Der in Neumarkt geborene Musiker begann bereits mit acht Jahren das Orgelspiel und studierte schließlich Kirchenmusik im Bachelor- und Masterstudiengang. Er setzte seine Studien mit den Studiengängen Master Of Arts Orgel und Master of Arts Orgelimprovisation fort, die er beide mit der Gesamtnote „sehr gut“ abschloss.

Namhafte Lehrer

Zu seinen Lehrern zählen namhafte Hochschuldozenten wie Gerhard Siegel, Prof. Franz Josef Stoiber und Prof. Markus Willinger.

Bereits während des Studiums übernahm Bastian Fuchs die Vertretung der Domorganisten an den Kathedralen in Regensburg und Passau. Nach einem halben Jahr als Assistent der Passauer Dommusik war er ab November 2016 als Assistent des Domkapellmeisters am Hohen Dom zu Eichstätt tätig. Während der Vakanz des Domkapellmeisters von September 2019 bis Januar 2020 lag die Leitung der Chöre am Eichstätter Dom in seinen Händen.

Lehrauftrag für Gehörbildung

Zusätzlich hatte Bastian Fuchs von Oktober 2018 bis August 2020 einen Lehrauftrag für Gehörbildung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt inne. Seit 1. Oktober 2020 ist Fuchs als Kirchenmusiker an der Mariahilf-Kirche in München/Au tätig und dort für die Chor- und Orgelmusik zuständig. Darüber hinaus arbeitet er in der C-Ausbildung für nebenamtliche Kirchenmusiker in der Erzdiözese München-Freising mit.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, heißt es in einer Mitteilung. Spenden sind erbeten. red