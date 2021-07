Stolze 1160 Euro haben die Sander Kommunionkinder an die First Responder (Ersthelfer) in Sand gespendet. Die ehrenamtliche Truppe innerhalb der Feuerwehr finanziert sich nur aus Spenden . Um deren wertvolle Tätigkeit zu unterstützen, legten die Kinder 1160 Euro zusammen und übergaben das Geld der Gruppe. Mit dem Geld können nun weitere Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterial angeschafft werden. An der Spende beteiligten sich folgende Kommunionkinder: Maximilian Binder, Samira Christa, Mia Kluczniak, Ella Krapf, Fabienne Krines, Lenny Krines, Hannes Löser, Jonah Matatko, Luca Meißner, Laila Morgan, Bastian Müller, Ben Pfaff, Charlotte Reichardt, Leni Rüttinger, Finn Schmitt, Mia Seelmann, Max Stößel, Leon Thein, Dominik Tracz, Tim Walz, Florian Winkler und Mateusz Wrona. red