Die Pfarreiengemeinschaft Knetzgau lädt für diesen Freitag, 23. Juni, zu einem Gottesdienst mit den Erstkommunionfamilien am Mainufer hinter der Verkehrsschule ein. Die Kollekte ist für die aktuell vom Hochwasser besonders betroffenen Gebiete bestimmt. Bei schlechtem Wetter findet jeweils um 18.30 Uhr ein Gottesdienst in der Knetzgauer Kirche und in der Zeller Kirche statt. red