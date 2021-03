In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) bieten die Haßberg-Kliniken auch im Corona-Frühjahr 2021 wieder eine Reihe von kostenlosen Gesundheitsvorträgen an, diesmal online als Videokonferenz im digitalen Kursraum der VHS. Der nächste Termin steht am Montag, 15. März, an. Da referiert ab 18 Uhr Dr. Steffen Amend, Chefarzt der Unfallchirurgie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, über das Thema " Wirbelsäulenchirurgie - Vieles geht minimalinvasiv". Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der VHS (www.VHS-hassberge.de).

Eine Volkskrankheit

"Ich hab Rücken!" Ein Satz, den wohl fast jeder schon einmal gehört haben dürfte. "Rückenschmerzen sind längst eine Volkskrankheit ", macht Steffen Amend klar. Bewegungsmangel, aber auch das zunehmende Alter der Bevölkerung sorgen seit Jahren für einen Zuwachs bei Erkrankungen wie Bandscheibenvorfall , der Einengung (Stenose) des Spinalkanals, Osteoporose oder anderen Instabilitäten an der Wirbelsäule. Immer häufiger kommen Patienten auch um einen operativen Eingriff nicht herum.

Der muss aber heutzutage dank der Entwicklung, die es in der Wirbelsäulenchirurgie in den vergangenen Jahren gegeben hat, kein größeres Problem, verbunden mit langen Liegezeiten und nach-operativen Beschwerden, mehr sein. "Wir verwenden fast ausschließlich minimalinvasive Verfahren", erläutert Steffen Amend, der solche Operationen oder Diagnoseverfahren in Haßfurt regelmäßig durchführt. Verfahren, bei denen mit kleinsten Zugängen und Schnitten gearbeitet wird, um die lasttragenden Strukturen der Wirbelsäule zu schonen.

Ein Plus an Lebensqualität

Welche Methoden bei Wirbelbrüchen oder Verschleißerscheinungen in Haßfurt angewendet werden und welche Vorteile diese kleinen Eingriffe den Patienten bringen, erläutert der Mediziner bei seinem Online-Vortrag. "Unser Ziel ist es immer, den Betroffenen bestmöglich zu helfen", sagt Steffen Amend. Bei minimalinvasiven Eingriffen gebe es weniger Muskelschädigungen. "Außerdem erholen sich die Patienten schneller, und oft können wir die Beweglichkeit der Wirbel erhalten." Dies bedeutet wiederum ein Plus an Lebensqualität.

Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist unter www.VHS-hassberge.de nötig. Für die Teilnahme an der Videokonferenz braucht man einen Computer , ein Notebook, ein Tablet oder Smartphone, im Idealfall mit Kamera und Mikrofon, sowie eine stabile Internetverbindung . red