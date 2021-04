Die evangelische Kirchengemeinde Ebern lädt Jugendliche ein, die im Zeitraum Sommer 2007 bis Sommer 2008 oder früher geboren wurden, sich zum Vorbereitungskurs für die Konfirmation im Jahr 2022 anzumelden. Die Anmeldung zum Kurs, die Kurstermine und grundsätzliche Informationen sind in der Kursmappe zu finden, die im Vorraum der Christuskirche zum Mitnehmen ausliegt, wie die Kirchengemeinde mitteilte. Die Mappe kann auch von der Homepage der Kirchengemeinde unter www.ebern-evangelisch.de heruntergeladen werden.

Der Konfirmandenkurs beginnt mit einem kurzen Gottesdienst am Montag 19. April, um 18 Uhr in der Christuskirche, zu dem die Jugendlichen und ihre Eltern eingeladen sind. Nach dem Abschluss des Gottesdienstes werden Fragen zum Kurs beantwortet. Das Anmeldeblatt soll bis 19. April an das Pfarramt übermittelt oder zum Konfirmandengottesdienst mitgebracht werden. red