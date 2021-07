Die Katholische Ar-beitnehmerbewegung (KAB) und die Katholische Betriebsseelsorge im Landkreis Haßberge bieten am Dienstag, 27. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Gemeinschaftsbüro im Altenheim Sankt Bruno in Haßfurt , Promenade 37, einen Beratungsnachmittag „Arbeit und Soziales“ an. Dabei steht Betriebsseelsorger Rudi Reinhart zur Verfügung. Er bietet Interessenten kostenlose Beratung, Gespräche und Hilfe an. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0152/26211111 erforderlich. Eine FFP2-Maske muss getragen werden. red