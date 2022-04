Dass eine 18-Jährige und eine Sechsjährige gemeinsam die Schulbank drücken, hat es in der Grundschule in Hofheim wohl so noch nicht gegeben. Seit kurzem ist es soweit. Die ungewöhnliche Situation der vielen vertriebenen Kinder aus der Ukraine zwingt die Schulleiter der Hofheimer Schulen von Grund-, Mittel- und Realschule zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Die drei Schulen arbeiten zusammen nach dem „Hofheimer Modell“, wie es der Rektor der Mittelschule, Heribert Jäger, nennt. Dabei sollen die ukrainischen Schülerinnen und Schüler nach ihren individuellen Fähigkeiten beschult werden. Die Kinder sollen selbst entscheiden, welche Schule sie besuchen wollen. Da die 18-Jährige noch über keine Deutschkenntnisse verfügt, entschied sie sich daher, die deutsche Sprache in der Grundschule zu erlernen.

Die Wahlmöglichkeit zwischen Grund-, Haupt- und Realschule gibt es im ukrainischen Schulsystem nicht, so Jäger. Dort gibt es lediglich eine Schule mit verschiedenen Kursangeboten. Derzeit besuchen sieben Schüler die Grundschule , zwölf die Realschule in Hofheim jeweils gemeinsam in einer Klasse – trotz unterschiedlichen Alters.

Eine Struktur bekommen

Der humanitäre Aspekt stehe im Moment im Vordergrund, sagt der Konrektor der Realschule Frank Ziegler. Die Kinder müssten eine Struktur in ihren Tagesablauf bekommen, sollen Ablenkung und Vertrauen in ihre neue Umgebung finden, um die Sirenen und den Krieg zu vergessen.

Sie werden auch von zuhause aus über das Internet live in ukrainische Klassenzimmer zugeschaltet und werden so unterrichtet. Dabei hören sie zum Teil den Luftalarm im Hintergrund. Sie können auch auf eine ukrainische Internetplattform zugreifen, von der aus sie Lehrbücher in deutscher und ukrainischer Sprache herunterladen können.

Myroslava Semenyuk unterrichtet die ukrainische Klasse in der Realschule . Sie hat Lehramt in der Ukraine studiert, wo sie auch ihren deutschen Mann kennenlernte, mit dem sie seit einigen Jahren in Hofheim lebt. Unterstützt wird sie von ihrer Mutter, einer Geschichtslehrerin. „Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler haben bereits deutsche Freunde gefunden. Sie haben Spaß. Für viele ist es wie ein Schüleraustausch “, sagt Semenyuk. Viele Kinder könnten Englisch sprechen, was die Kommunikation erleichtere.

Der 15-jährige Oleksii ist eines von ihnen. Er stammt aus Charkiw, mit 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Ihm gefällt es, in Hofheim in einer ländlichen Umgebung zu leben. Was der Taekwondo- und Basketballfan vermisst, sind seine Freunde. Der zwölfjährige Bohdan stammt aus Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Er wohnt auch in Hofheim und spielt gerne Tischtennis. Das will er eventuell im Hofheimer Turnverein tun – eine weitere Art, um in Deutschland anzukommen. ms