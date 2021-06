Seit dem Jahr 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Der Landkreis Haßberge ist vom 10. bis 30. September mit von der Partie, teilt das Landratsamt mit.

Möglichst viele Rad-Kilometer sammeln

In diesem Zeitraum können alle, die im Landkreis Haßberge leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter https://www.stadtradeln.de/landkreis-hassberge.

„Als sportbegeisterter Mensch freue ich mich sehr, dass wir in diesem Jahr erstmals als gesamter Landkreis am Stadtradeln teilnehmen werden. Ein begleitendes Rahmenprogramm mit verschiedenen interessanten Angeboten wie geführten Touren und Fahrsi-cherheitstrainings ist aktuell in Arbeit. Wir wollen damit den Teilnehmenden noch mehr Vergnügen am Kilometersammeln bieten“, sagt Landrat Wilhelm Schneider .

Bei dem Wettbewerb geht es um den Spaß am Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass jeder ein Stadtradeln-Team gründen kann oder einem beitreten kann, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht der Landkreis Haßberge auch Stadtradeln-Stars, die an den 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler im Stadtradeln-Blog.

Auskunft bei Fragen gibt Benjamin Herrmann, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus, telefonisch unter 09521/27490 oder per E-Mail an gesundheitsregion@hassberge.de. red