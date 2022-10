Nach den Corona-Einschränkungen in den beiden vergangenen Jahren, konnten vergangene Woche endlich wieder die Bürgerversammlungen in Gädheim, Ottendorf und Greßhausen in Präsenz veranstaltet werden. Bürgermeister Peter Kraus freute sich über die rege Teilnahme der Bürger. So waren zum Beispiel in Greßhausen mit 30 Frauen und Männern ein Viertel der gesamten Dorfeinwohner am Freitagabend in der Alten Schule vertreten.

Kanalbaumaßnahmen waren und sind ein großes Thema in der Gemeinde. Die Kanalsanierung im Mönchshang in Ottendorf konnten in diesem Jahr nun endlich abgeschlossen werden. Hier wurde ein Großteil der Hausanschlüsse ausgetauscht. Der Kosten belaufen sich auf insgesamt 220.000 Euro . Aktuell läuft der zweite große Bauabschnitt der Kanalsanierung in Greßhausen . Dieser wird aller Voraussicht nach bis Mitte 2023 andauern. Insgesamt werden im Gemeindeteil Greßhausen für die Kanalsanierung, aber auch für die Wiederherstellung der Oberflächen, 1,3 Millionen Euro investiert. Hier handelt es sich um die größte Einzelinvestition im Rahmen der gemeindeweiten Kanalsanierungen.

In der Hauptstraße in Gädheim werden die Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich zwischen Dorfplatz und Kreisverkehr saniert. Die Baustelle soll im Lauf der nächsten beiden Wochen begonnen werden. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 290.000 Euro .

Die Telekom hat nun nach der Unterzeichnung des Förderprogramms im Rahmen der Gigabitrichtlinie des Freistaates 48 Monate Zeit, in jedes Haus in der Gemeinde einen für die Eigentümer kostenlosen hochleistungsfähigen Glasfaseranschluss zu legen. Lediglich für Technik im Haus müssen die Eigentümer selbst aufkommen. Insgesamt werden hier rund 1,3 Millionen Euro investiert, von denen 90 Prozent vom Freistaat Bayern bezuschusst werden. Die Gemeinde muss 130.000 Euro beisteuern, so Kraus.