Die Schüler der Hofheimer Realschule staunten, als ein Kameramann in der Pause auftauchte. Die Geschichte mit den Curio-Hühnern hatte den Bayerischen Rundfunk angelockt. Die beiden Zehntklässlerinnen Anna Then und Alina Peter nahmen Norbert Steiche vom BR mit zum Hühnerstall der Schule und zeigten, wie sie die Hühner füttern, ausmisten und pflegen.

Auf Initiative von Sandra Wöhning sind vier Hühner und ein Hahn am Anfang des Schuljahres in einen alten Geräteschuppen eingezogen. Diesen hatte Hausmeister Michael Schober inklusive eines großzügigen Freigeheges umgebaut. Das Holz dazu war großzügigerweise von der Familie Wörner gespendet worden. Hintergedanke der Aktion war nicht nur, den Nachhaltigkeitsgedanken und die Verbraucherbildung zu schulen, sondern die Kinder auch zu einer aktiven Betreuung zu animieren, um zu sehen, wo und wie gesunde Lebensmittel produziert werden, und die Schüler für einen sinnvollen Konsum zu sensibilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Pflege wird eingeteilt

Denn die Tiere werden rein mit Futter, das es im Pausenhof sowieso gibt, wie Äpfeln, Insekten und Nüssen, gefüttert, beziehungsweise wird die Ernährung mit Körnerfutter ergänzt, das sich die Hühner über den Eierverkauf selbst verdienen. Beinahe unbewusst und spielerisch übernehmen die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für die Tiere und lernen, sich untereinander zu organisieren, denn auch in den Ferien müssen die Hühner betreut werden.

In einer Abstimmung haben die Schüler den Tieren auch Namen gegeben, um sie besser auseinanderhalten zu können: Elfriede, Hildegard, Brunhilde und Gerlinde. Neben der Imkerei-AG ist dies bereits die zweite langfristige Aktion im Bereich der Landwirtschaft.

In der Schule ist man stolz. Bayern 1 hat bereite über die Hofheimer Curio-Hühner berichtet, der Beitrag kann über die Homepage der Realschule realschule-hofheim.de angehört werden. Heute folgt ein kurzer Filmbeitrag in der „Frankenschau aktuell“ auf dem Sender BR Nord. red