Marcus Fröhlich, der bisherige Kämmerer des Landratsamtes Haßberge, wird ab Januar 2022 die Aufgaben von Geschäftsleiter Horst Hofmann übernehmen, der Ende des Jahres in Ruhestand geht. Der 41-Jährige wird seine neue Stelle zum 1. Januar 2022 antreten. „Ich bin sehr froh darüber, dass Marcus Fröhlich bereit ist, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Er ist genau der Richtige für diese Position“, kommentiert Landrat Wilhelm Schneider die Personalentscheidung. „Ich bin mir sicher, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung als Kämmerer und seinem großen Know-how das Landratsamt weiter voranbringen und neue Impulse setzen wird.“

Marcus Fröhlich wohnt in Schmachtenberg bei Zeil, hat im Jahr 2000 am Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt sein Abitur abgelegt und hat nach dem Zivildienst sein duales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) im Jahr 2004 abgeschlossen. Danach war er bis November 2012 im Jobcenter Haßberge tätig, wo er zuletzt in der Widerspruchsstelle eingesetzt war. Danach wechselte er in die Kämmerei und wurde zum 1. Januar 2014 Kreiskämmerer. In dieser Zeit konnte er den zum 1. Januar 2012 vollzogenen Umstieg von der Kameralistik auf die doppelte kommunale Buchführung voranbringen, sorgte für die digitale Rechnungsverarbeitung im Landratsamt und führte ein Tax Compliance Management ein. Seit 2012 ist er zudem nebenamtlicher Dozent an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof. red