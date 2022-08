Vor zwei Wochen haben sie ihre Tour durch den Landkreis begonnen – die Jobentdecker. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor.

Pia, Tim und Michael erleben spannende Sommerferien und lernten in den ersten Ferienwochen bereits unterschiedliche Berufe kennen. Je drei Tage verbringen die Jobentdecker bei insgesamt zwölf Arbeitgebern aus der Region.

Für Michael ging es bei Gerüstbau Böllner in Roßstadt hoch hinaus, Tim versuchte sich als Verfahrensmechaniker bei Maincor in Knetzgau und Pia erhielt im Seniorenzentrum Knetzgau einen ersten Einblick in ihren Traumberuf als Pflegefachfrau.

Bereits zum vierten Mal findet das Jobentdecker-Projekt, das über die Bildungskoordination im Landratsamt organisiert wird, statt. Sinn und Zweck des Projekts besteht darin, den Jugendlichen die berufliche Vielfalt, aber auch die Vielfalt an Freizeitaktivitäten im Landkreis aufzuzeigen.

Zu Besuch bei den Kamelen

Indem die Jugendlichen ihre Erfahrungen auf Instagram und dem Jobentdecker-Blog teilen, werden weitere Jugendliche dafür begeistert. Schon vor der ersten Einsatzwoche stand am letzten Schultag die erste gemeinsame Freizeitaktivität auf dem Programm. Die drei Jugendlichen lernten bei „Haßbergkamele“, dem Hof der Familie Lettner in Goßmannsdorf, die freundlichen Kamele Sieglinde und Sam kennen.

Zunächst erfuhren sie interessante Fakten über Kamele , dann durften sie den Tieren mit der Striegelbürste auf den Pelz rücken. Hautnah mit den Tieren in Kontakt kamen die Jobentdecker auch beim Führen und Reiten. Die nächsten Sommerferienwochen versprechen weitere erlebnisreiche Einblicke in verschiedene Betriebe und Ausbildungsberufe im Landkreis Haßberge.

Als Nächstes in den Kindergarten

Diese Woche besuchen Tim und Pia beispielsweise den Kindergarten St. Michael in Prappach und den Leyh-Hof in Rentweinsdorf. Die ersten Erfahrungsberichte der Jobentdecker sind bereits unter jobentdecker.hassberge.de nachzulesen. Und viele Bildeindrücke gibt es auf dem Instagram-Kanal @jobentdecker.has . red