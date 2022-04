Mit unsicherem Gang und fünf Flaschen Wodka im Einkaufswagen hat ein Transportunternehmer aus dem Landkreis Schweinfurt an einem Samstagvormittag im November vergangenen Jahres einen Supermarkt in Hofheim verlassen. Er packte den hochprozentigen Einkauf in seinen Lieferwagen und fuhr davon. Das wurde ihm zum Verhängnis.

Ein aufmerksamer Polizeibeamter, der ebenfalls in dem Supermarkt privat einkaufte, hatte den Wodka-Liebhaber beobachtet. Dessen auffälliger Gang und Erscheinungsbild ließen den Ordnungshüter vermuten, dass der 47-Jährige nicht ganz nüchtern ist. Er notierte sich das Kennzeichen und verständigte seine diensthabenden Kollegen in der Polizeidienststelle in Haßfurt . Eine Streife klingelte wenig später an der Haustür des Unternehmers. Ein Bluttest ergab einen Alkoholwert von 1,89 Promille.

Der „Lappen“ war schon weg

Am Dienstag musste sich der 47-Jährige am Amtsgericht wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, denn seinen „Lappen“ hatte er bereits vor mehr als drei Jahren abgeben müssen.

Den Gerichtstermin hatte er verpasst. Er wurde von einer Polizeistreife abgeholt und ins Amtsgericht gebracht. Dort fragte er den Richter, worum es überhaupt gehe. Dies sagte ihm die Staatsanwältin, die die Anklageschrift vortrug.

Der Angeklagte wies die Vorwürfe jedoch weit von sich. Er sei nicht gefahren, gab er zu Protokoll. Er habe seinen Lieferwagen verkaufen wollen. Der potenzielle Käufer aus Nürnberg habe damit eine Probefahrt unternommen und dafür rote Kennzeichen an dem Auto angebracht.

Die Mütze wiedererkannt

Diese Aussage entpuppte sich jedoch schnell als Lüge. Denn der aufmerksame Polizeibeamte, der ihn damals beobachtet hatte, sagte im Zeugenstand, dass es sich um ein normales Kennzeichen gehandelt habe. Zudem sei er sich zu 100 Prozent sicher, dass der Angeklagte selbst gefahren sei. Der habe damals dieselbe Mütze getragen, wie nun im Gerichtssaal.

Der Lieferwagen war auf den Angeklagten angemeldet, jedoch ohne Versicherungsschutz. Es war nicht die erste Trunkenheitsfahrt des Angeklagten . Bereits zweimal wurde er wegen einschlägiger Delikte zu Geldstrafen verurteilt. Acht Eintragungen zieren darüber hinaus seinen Eintrag im Fahreignungsregister.

Als er dann noch vor Gericht angab, Transportunternehmer zu sein, ließ dies den Vorsitzenden Richter Ralf Hofmann aufhorchen. „Sie haben doch schon seit mehr als drei Jahren keinen Führerschein mehr!“, erinnerte er den Angeklagten . Er habe ja das letzte Mal vor zwei Jahren gearbeitet, ruderte der zurück. Nun lebe er von Erspartem.

Die Anklagevertreterin plädierte auf eine siebenmonatige Bewährungsstrafe plus 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Der Vorsitzende verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Fahrsperre von drei Jahren.

Darüber hinaus ordnete der Richter an, dass der Lieferwagen eingezogen wird. Außerdem muss der Verurteilte 180 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. „Es ist ein Glück, dass noch nichts passiert ist“, sagte der Richter.

Er habe mit sich gerungen, eine Bewährungsstrafe zu verhängen. Der Angeklagte habe nichts begriffen und zeige weder Reue noch Verständnis. „Einen Transportunternehmer ohne Führerschein – das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen“, schloss Hofmann.