In der Dreieinigkeitskirche feierten am 2. April zwölf junge Christen ihre Konfirmation . Der Festgottesdienst wurde von Orgel, Posaunenchor und der „RockSofa“-Band festlich umrahmt. Bei der Predigt ging es um das Thema „Wertvoll und geliebt“. Diakonin Katrin Schiller bezog sich dabei auf eine Bibelstelle beim Propheten Jesaja (Kapitel 43).

„Wie ein Puzzleteil in einem Puzzle seinen ganz speziellen Platz hat, so sind wir in den Augen Gottes einzigartig und unendlich kostbar. Jeder und jede gehört dazu, damit das Puzzle komplett ist“, sagte Schiller. Katrin Schiller