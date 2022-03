„Für den Frieden beten“, dazu laden die Ortsteile der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau ab sofort wöchentlich ein. Die Gebete finden immer sonntags um 18 Uhr an wechselnden Kirchorten der Pfarreiengemeinschaft statt. Das nächste Friedensgebet ist somit am Sonntag, 20. März, in der Knetzgauer Kirche. Die weiteren Termine sind am 27. März in Hainert, am 3. April in Unterschwappach, am 10. April in Zell, am 17. April in Westheim, am 24. April in Oberschwappach und am 1. Mai in Wohnau. Beginn der Andachten ist jeweils um 18 Uhr. red