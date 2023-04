Am Palmsonntag zogen unter musikalischer Begleitung des Posaunenchors Ebern vier Jugendliche in die evangelische Pfarrkirche zu Burgpreppach ein. Mit ihrer Konfirmation sagten Cedrik Arnold, Luisa Appel, Elena Fischer und Lisa Gleichmann Ja zu ihrer Taufe und zu Gottes Begleitung in ihrem Leben. In seiner Predigt balancierte Pfarrer Michael Thiedmann im Altarraum auf einer Turnbank und fragte nach der nötigen Balance für den eigenen Lebensweg. Das Vertrauen auf Gottes Hilfe, aber auch die Gemeinschaft der Kirche könnten Orientierung und den nötigen Halt geben, sagte der Geistliche. Nach der persönlichen Segnung bekamen die Konfirmanden ein Kreuz überreicht und feierten im Anschluss daran das erste heilige Abendmahl. Jens Fertinger