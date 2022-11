Janina Reuter-Schad

Endlich ertönt es wieder in der Eberner Rathaushalle, worauf die Eberner Faschingsnarren nun über zweieinhalb Jahre warten mussten: Mit einem dreifachdonnernden „ Ebern Helau “ wird am Freitag, 11. November, um 19.19 Uhr die fünfte Jahreszeit in Ebern eingeläutet.

Nachdem 2020 und 2021 die Rathaushalle zum gewohnten Faschingsauftakt coronabedingt leer blieb, freuen sich die Elferräte des Kulturrings darauf, heuer wieder eine Präsenzveranstaltung mit Gästen durchführen zu können. Neben dem Einzug des Elferrats mitsamt Showtanzgarde und Faschingsmaskottchen „Schellenmann“ und „Schörschla“ stehen natürlich die Übergabe von Rathausschlüssel, Amtskette und Stadtkasse im Mittelpunkt. Dann haben bis zum Aschermittwoch die Narren wieder das Sagen in der Stadt.

Motto wird bekanntgegeben

Des Weiteren werden die Mädels der Showtanzgarde Ebern-Heubach das Tanzbein schwingen, die Gäste können bei einem Rätsel mit Wissen glänzen und zum Höhepunkt wird natürlich das Faschingsmotto für die Saison 2022/23 bekanntgegeben. Für die musikalische Umrahmung des rund einstündigen Programms ist ebenfalls gesorgt. Anschließend herrscht noch gemütliches Beisammensein bei Musik sowie Bewirtung durch die Handballer des TV Ebern . Der Elferrat freut sich schon darauf, heuer endlich wieder Gäste beim Faschingsauftakt begrüßen zu können und mit einem tollen Abend in die Faschingssaison 2022/23 zu starten.

Weitere Faschingstermine: Am 10. und 11. Februar 2023 lädt der Kulturring zudem wieder zu den Bunten Abenden ein. Die Vorverkaufstermine: 27. Januar um 17 Uhr, 28. Januar um 11 Uhr sowie am 3. Februar um 17 Uhr.

Der Ort für den Vorverkauf wird noch bekanntgegeben. Des Weiteren wird sich am 19. Februar 2023 der Eberner Faschingszug wieder durch die Altstadt schlängeln.