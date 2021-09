Jobentdecker Jakob entdeckte sein Kochtalent bei seinem Einsatz im Landhotel Rügheim . In den Sommerferien sind sechs Jugendliche auf Entdeckungstour gegangen, um als Jobentdecker die Berufs- und Arbeitswelt im Landkreis Haßberge kennenzulernen. Auch die dritte Auflage des Projekts bot ein spannendes Jobportfolio mit zahlreichen neuen Ausbildungsberufen und -betrieben, teilt das Landratsamt mit. „Trotz der herausfordernden Situation in der Corona-Pandemie konnten wir in diesem Jahr einen neuen Höchststand bei der Teilnehmerzahl der Unternehmen verzeichnen und viele interessante Ausbildungsberufe vorstellen“, freut sich Landrat Wilhelm Schneider . Ebenso war die Nachfrage aufseiten der Schülerschaft so groß, dass erstmals nicht alle Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt werden konnten und eine Auswahl getroffen werden musste, wer die begehrten Jobentdecker-Plätze erhält. Die Wahl fiel auf Lena, Laura, Helena, Elias, Jakob und Charlize. Ihre Erfahrungen, Bilder und Videos zeigen sie auf dem Jobentdecker-Instagramkanal @jobentdecker_has und auf einem eigenen Blog . Unter www.jobentdecker.hassberge.de können alle Berichte jederzeit nachgelesen werden. Foto: Jakob Goldbach, Landratsamt Haßberge