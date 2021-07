Die Volkshochschule (VHS) Haßberge startet mit Workshops für Inline-Skating in die Sommerferien. Am Samstag, 31. Juli, und am Samstag, 7. August, lernen die Teilnehmer mit Kursleiter Andreas Wihr das Inline-Skating. In einem zweistündigen Workshop vermittelt er Theorie und Praxis. Die Workshops finden am 31. Juli von 10 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz der Mittelschule in Hofheim und von 13 bis 15 Uhr auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Wonfurt sowie am 7. August von 10 bis 12 Uhr am Gemeindezentrum in Breitbrunn und von 13 bis 15 Uhr auf dem Sportplatz in Ermershausen statt. Eigene Inline-Skates und Sicherheitsausrüstung wie Protektoren und Helme sind mitzubringen. Ein Unkostenbeitrag wird laut VHS erhoben. red