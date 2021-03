Geduld ist noch gefragt. Wann die ersten Spieler in der Fußballakademie in Ebern aufschlagen, hängt von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie ab. Wie Geschäftsführer Thomas Kastler sagt, würden viele Spieler in ihren Ländern in den Startlöchern stehen, 16 habe man schon vertraglich gebunden . "Wir brauchen nur auf den Knopf zu drücken - und sie sind da", hatte er schon bei einem Termin vor einiger Zeit gesagt. Insgesamt sollen 32 Talente verschiedener Nationen in Ebern ihren Feinschliff erhalten und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Viel hat sich in dem ehemaligen Kompaniegebäude inzwischen getan. Es vermittelt durchaus einen einladenden Eindruck und ist situationsangepasst ausgestattet. Von dem ehemaligen Kasernengebäude hat das Haus der Fußballakademie nur noch eines gemeinsam: den Gebäudekomplex und die langen Gänge auf drei Etagen, wo früher Soldaten auf dem Weg zu ihren Mehrbettzimmern waren. Ansonsten ist es grundlegend erneuert, angepasst, um künftig Talente aus vielen Ländern zu beherbergen. Fitness- und Massageräume mit entsprechenden Geräten gehören dazu, Whirlpool und Sauna sind vorhanden, ein Küchentrakt mit einem großzügigem Speisesaal, Aufenthaltsräume mit Playstation, ein Raum für Sprachunterricht, Trainer- und Besprechungszimmer, und noch mehr. Hinzu kommt ein Bürotrakt für Geschäftsführer Kastler und seine Mitarbeiter . Die Zimmer profitieren vom "Wohnen 2000", welche eingerichtet wurden, als die Bundeswehr noch in Ebern zu Hause war. Jeder Spieler wird sein eigenes Reich haben, welches er nach seinen Vorstellungen gestalten kann, sagte Kastner.

Nun soll das Haus langsam mit Leben erfüllt werden. Für die Osterferien sind zwei mehrtägige Fußball-Camps für Neun bis 17-Jährige geplant - für Spieler von höherklassigen Vereinen sowie aus der Umgebung. "Wenn wir hier Talente erkennen, fördern wir die gern", sagte Sport- und Finanzmanager Maximilian Schug. Wie er sagt, würde die Verpflegung der Spieler von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Ebern geliefert.

Aufträge für örtliche Firmen

Auch wolle man bei bestimmten Aufträgen und Anschaffungen die örtlichen Geschäfte und Firmen berücksichtigen. Beim Bau konnte das laut Geschäftsführer Kastler nicht berücksichtigt werden, da entsprechende Kapazitäten nicht frei waren, weshalb eine Firma aus Frankfurt am Main hier in vorderster Front tätig war. Künftig sollen hiesige Gewerbetreibende mit ins Boot genommen werden.

Ein weiteres Turnier soll es in den Sommerferien geben, um die internationale Fußballjugend eine Woche in Ebern zusammenzubringen, um Land und Leute kennenzulernen und die Möglichkeit zu schaffen, Freundschaften aufzubauen. Dieses U17-Turnier soll vom 9. bis 15. August stattfinden. 16 internationale Teams sollen an den Start gehen, sagte Kastler. Hier ist man im Gespräch mit den Städten Ebern und Kitzingen, wo pro Standort acht Mannschaften die Spiele bestreiten sollen. Das Eröffnungsspiel soll in Ebern stattfinden, das Finale und das Schluss-Event in Kitzingen. 14 Mannschaften hätten schon zugesagt, Vereinsnamen wollten die Verantwortlichen aber noch nicht nennen.

Kunstrasenplatz ist angedacht

Obwohl sich auf dem Rasenfeld aktuell noch keine Spieler tummeln können, liebäugelt Kastler mit einem zusätzlichen Kunstrasenplatz. Bisher stehe der ehemalige Bundeswehrsportplatz außerhalb des ehemaligen Kasernenareals zur Verfügung. Ein weiterer Platz, unterhalb der Frauengrundhalle, könne in Kürze fertig gestellt werden. Mit drei Vereinen, FC Rentweinsdorf, VfL Untermerzbach und FC Frickendorf, stehe man wegen Nutzung von deren Plätze für die Fußballakademie in Verhandlungen. Fragen nach bisherigen Investitionskosten für den Umbau des Kompaniegebäudes oder nach Namen von bekannten Spielern oder Vereinen, die sich für die Fußballakademie interessieren, wichen die Verantwortlichen aus. Damit wolle man später an die Öffentlichkeit gehen, sagte Kastler. Jetzt hoffe man erst einmal auf einen baldmöglichsten Start. Wann der sein wird, hängt von Corona ab.