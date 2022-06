Gartenfreunde können am Sonntag, 26. Juni, beim „Tag der offenen Gartentür “ in Ebelsbach in private Gartenparadiese eintauchen. Die Gemeinde Ebelsbach hat ein ansprechendes Rahmenprogramm rund um die offenen Gartentüren zusammengestellt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr öffnen acht Gartenbesitzer ihren Privatgrund.

Die Eröffnungsfeier beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Schlosspark, es folgt ein Weißwurstfrühstück und direkt im Anschluss bewirten die Kleingärtner ab 12 Uhr ihre Gäste im Schlosspark. Zum Programm gehören verschiedene Ausstellungs- und Verkaufsstände am Bachweg und im Schloss Gleisenau, außerdem werden um 11 und 14 Uhr Führungen durch das Schloss und durch die Schlosskapelle Ebelsbach angeboten.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, gelangt am schnellsten über den VGN-Bahnhof Eltmann nach Ebelsbach . Von dort sind es 1,3 Kilometer bis zum Schloss Gleisenau.

Die bezirksweite Veranstaltung „Tag der offenen Gartentür 2022“ wird am heutigen Donnerstag, 23. Juni, um 18 Uhr am Pavillon Naturschaugarten in Himmelstadt von Regierungsvizepräsident Jochen Lange und MdL Otto Hünnerkopf , dem Bezirksvorsitzenden für Gartenbau und Landespflege, eröffnet. red