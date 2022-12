Eckehard Kiesewetter

„Man merkt einfach, dass die Leute sparen müssen.“ Mit ihren kunsthandwerklich hergestellten Holzartikeln erzielt die „Marktfrau“ diesmal nicht die Verkaufserlöse wie in früheren Jahren. Eisig kalt ist es obendrein.

Trotzdem will sie die Schlossweihnacht in Burgpreppach mit ihrer anheimelnden Atmosphäre nicht missen. „Ich komme immer wieder gerne hierher, allein schon weil man alte Bekannte trifft.“ Und im nächsten Moment zeigt sich: Auf ihre Stammkunden ist Verlass, ein freudiger Ausruf aus Wiedersehensfreude , ein kleines Schwätzchen und dann klingelt auch die Kasse wieder. Reißenden Absatz nehmen die wärmenden Leckereien – flüssig oder handfest – die vor allen heimische Anbieter zubereiten. Auch die Ortsvereine können an diesem Tag einiges für die Vereinsfinanzen tun. Kinder haben Spaß am nostalgischen Karussell und freuen sich über kleine Geschenke von Nikolaus und Christkind. Die Schlossberger Musikanten aus Hohnhausen, die Alphornbläser Haßberge und die Leuzendorfer Musikanten empfangen die Flaneure im Schlosshof, wo diesmal einige der Buden unbesetzt bleiben. Kälte oder Krankheit haben die Reihen gelichtet.

Ungezählte Besucher verweilen bis in die Abendstunden im Umfeld des Schlosses, auf der Straße, beim Ehrenmal oder beim Gutshof, denn bei Dunkelheit wirkt das weihnachtliche Budendorf besonders festlich.