Zum Thema Heilige Dreifaltigkeit steht nun wieder ein Video mit Pater Rudolf Theiler auf Youtube bereit (unter www.pg-ebern.de oder auf der Suchzeile von Youtube unter „Pfarrei Ebern Dreifaltigkeit“ eingeben). Das Video wurde in der Dreifaltigkeitskapelle in Mürsbach aufgenommen. Nur wenige werden diese Kapelle von innen gesehen haben, somit erhält man neben dem religiösen Impuls und der Musik auch neue Einblicke in die Kapelle. red