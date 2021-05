„Gottes Geist weht bunt.“ Das ist das Motto für die Pfingstaktion des ökumenischen Vereins Bibelwelten in Haßfurt . Bis zum 31. Mai ist jeder Interessierte eingeladen zu einem Impuls-Spaziergang durch den blühenden Bibelgarten, um dort dem Pfingstgeschehen nachzuspüren. Mitten im Garten dreht sich ein buntes Windrad, an verschiedenen Stationen finden sich Impulse zum Nachdenken über das Wirken des Heiligen Geistes in der heutigen Welt und in jedem selbst. Wer möchte, kann einen bunt bemalten Stein mitnehmen, der ihn im Alltag an dieses Wirken erinnert. Der Bibelgarten befindet sich in Haßfurt gegenüber dem Unteren Turm, der als Bibelturm bekannt ist, weil dort der Ostergarten stattfindet. Text: sw/Foto: Bibelwelten, Vera Braun