Der Landkreis hat die Impfungen mit dem Impfstoff Nuavaxovid des US-Pharmaherstellers Novavax gestartet. Die Stiko empfiehlt den Impfstoff zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Im Abstand von mindestens drei Wochen ist eine Zweitimpfung nötig. In Schwangerschaft und Stillzeit wird keine Impfung damit empfohlen. „Ich hoffe, dass der neue Impfstoff auch Menschen überzeugt, die Vorbehalte gegen die bisherigen Impfstoffe hatten“, sagt Landrat Schneider.

An folgenden Tagen sind Impftermine mit Novavax in den Impfzentren des Landkreises über die Plattform BayIMCO (www.impfzentren.bayern) oder über die Hotline 09521/27769 (Montag, Dienstag, Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag, 8 bis 12 Uhr) oder 27600 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) buchbar: am heutigen Freitag, 10 bis 14.30 Uhr, im Impfzentrum Ebelsbach, 16 bis 19.30 Uhr im Impfzentrum Königsberg sowie 17.45 bis 21.15 Uhr im Impfzentrum Hofheim und am morgigen Samstag, 16 bis 19.30 Uhr, im Impfzentrum Königsberg und 17.45 bis 21.15 Uhr im Impfzentrum Hofheim. red