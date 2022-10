Bei der Blasmusik Gereuth ging eine Ära zu Ende. Vorsitzender Franz Pohley, der 42 Jahre an der Spitze der Kapelle stand, kandidierte bei der Jahresversammlung nicht mehr. Neuer Vorsitzender wurde Christopher Suchy.

Die Blaskapelle Gereuth entstand 1973 aus der Kirchenmusik und umfasste bei der Gründung 19 aktive Mitglieder. Erster Vorsitzender war Franz Schöninger, erster Dirigent Manfred Meixner. Seit September 2020 schwingt Stefan Groh den Taktstock.

Der Vorstand für die kommenden drei Jahre wurde per Akklamation gewählt. Ihm gehören außer Christopher Suchy Jonas Popp als Zweiter Vorsitzender , Celina Kaiser als Dritte Vorsitzende , Kassier Hubert Storath und Schriftführerin Christine Meißner an. In den Vergnügungsausschuss wurden Rolf Klee, Klaus Meißner, Roland Werb und Martin Klee gewählt.

Mit der Neuwahl hat sich die Führungsriege enorm verjüngt. „Das ist ein gutes Zeichen für unsere Kapelle, und ich wünsche dem neuen Team ein glückliches Händchen, Freude bei der Arbeit und viel Erfolg“, sagte Franz Pohley.

Der neue Chef der Blaskapelle zeigte sich erfreut, dass alle Posten besetzt werden konnten. An seinen Vorgänger Franz Pohley gewandt sagte Suchy: „Mit dir tritt ein Vorstand ab, der unsere Kapelle über 42 Jahre geprägt hat, und es ist eine Leistung, die ihresgleichen sucht.“

Michael Steppert war 30 Jahre für die Finanzen zuständig und hat diese stets zuverlässig verwaltet, Gaby Pohley war neun Jahre Zweite Vorsitzende . An alle wurden zur Anerkennung Präsente überreicht. Pohley hielt seinen letzten Bericht und dankte dem ehemaligen Dirigenten Ernst Grimmer für seine Arbeit. „Wir mussten auch unsere Proben einschränken, einige konnten wir unter erschwerten Bedingungen durchführen“, sagte Pohley und dankte Dieter Reisenweber, in dessen Saal man corona-konform proben konnte, und dem Feuerwehr- und dem Schwalbenverein Gereuth , von denen die Blaskapelle finanzielle Unterstützung erhielt, aber auch allen anderen, „die mir mehr als vier Jahrzehnte zur Seite standen.“