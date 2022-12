Manch ein Bäcker denkt derzeit wegen der enorm gestiegenen Energiepreise über eine Schließung seines Betriebs nach. Nicht so der „Höreder Beck“ in Oberhohenried. Im Gegenteil: Die Großbäckerei will das bestehende Bäckereigebäude umbauen und erweitern. 59 neue Pkw-Stellplätze sowie Lkw-Stellplätze sollen entstehen. Eine Abbiegespur soll auf der Staatsstraße zwischen Oberhohenried und Römershofen eingerichtet werden. Geplant ist außerdem eine neue Anlieferzone mit Be- und Entladungszone. Ein Teilbereich der Straße „Steinerne Heide“ soll überbaut werden. In den Hang sollen Stützwände zur Stabilisierung eingebaut werden. Die Beladungszonen sollen eingehaust werden, um einen Lärmschutz für das benachbarte Wohngebiet zu gewährleisten. Den Bauantrag für das Vorhaben genehmigte der Bau- und Umweltausschuss einstimmig.

Die Firma Elektro-Schlegelmilch plant den Neubau einer 190 Quadratmeter großen Lagerhalle auf seinem Grundstück im Gewerbegebiet „Godelstadt“. Das Problem dabei ist, dass das Baugrundstück – eine Wiese neben dem Hauptgebäude – als Ausgleichsfläche ausgewiesen ist. Das Gremium beriet in nicht-öffentlicher Sitzung über das Bauvorhaben .

Die „Energiekonferenz Haßfurt “ findet am 19. Dezember von 14 bis 16.30 Uhr in der Stadthalle statt. Vorgestellt wird unter anderem ein Stülpmembranspeicher, der Wärme im Sommerhalbjahr für das Winterhalbjahr speichern kann. Die Veranstaltung ist kostenfrei und erfordert eine Anmeldung per E-Mail an matthias.popp@th-nuernberg.de mit Angabe der Kontaktdaten und einer Mitteilung, ob die Teilnahme in Präsenz oder online gewünscht ist.