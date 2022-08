Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) reagiert auf die steigenden Lebenshaltungskosten . Im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das BRK gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi einer Pressemitteilung zufolge eine historische Tarifsteigerung in Höhe von 6,0 Prozent bereits ab 1. Dezember vereinbart.

Normalerweise werden die Tarifverträge erst zum Ablauf des laufenden Entgelttarifvertrages verhandelt. Dies wäre der 31. Dezember 2022 gewesen. Angesichts der aktuellen Lage erfolgten die Tarifverhandlungen dieses Jahr deutlich früher. „Damit bieten wir unseren Mitarbeitenden so früh wie noch nie Planungssicherheit und einen Ausblick für das nächste Jahr“, sagt BRK-Landesgeschäftsführer und Verhandlungsführer Leonhard Stärk. Bereits zum 1. April 2022 erfolgte eine Tarifsteigerung in Höhe von zwei Prozent. Verglichen zum Jahresbeginn werden die Tarifentgelte im BRK zum Jahresende insgesamt um acht Prozent gestiegen sein.

Plus Sonderzahlungen

Zudem einigten sich die Tarifparteien Verdi und BRK auf eine weitere pandemiebedingte Jahressonderzahlung in Höhe von 400 Euro zum Jahresende. Außerdem wurde laut Mitteilung das Urlaubsgeld erhöht. Zuzüglich wird im Oktober die staatliche Energiepauschale in Höhe von 300 Euro über den Arbeitgeber ausgezahlt.

Im BRK-Kreisverband Haßberge profitieren von diesen Erhöhungen aktuell 88 Mitarbeitende, wie Pflegedienstleiterin Carina Küfner mitteilt. Derzeit werden rund 710 Kundinnen und Kunden durch die ambulanten Pflegekräfte betreut. Pro Tag sind die Mitarbeitenden im Landkreis auf insgesamt 20 Pflegetouren im Einsatz. Zudem sind werktags noch 35 Hauswirtschafts- und Betreuungskräfte unterwegs sowie eine Mitarbeiterin , die bei Kunden Beratungsgespräche durchführt.

Für Carina Küfner sind die Tarifsteigerungen um sechs Prozent zum Jahresende ein „gutes Signal“. Damit würden steigende Belastungen der Mitarbeitenden zumindest finanziell ein stückweit abgefedert. „Leider herrscht aber auch bei uns Personalmangel, da vonseiten der Politik entsprechende strukturelle Weichen zum Teil zu spät gestellt wurden“, sagt die Pflegedienstleiterin. Die Tariferhöhung und der insgesamt sehenswerte Tarifvertrag des Bayerischen Roten Kreuzes könnten aus ihrer Sicht neue Mitarbeiterinnen für eine Beschäftigung zum BRK führen. „Wir arbeiten derzeit zudem an einer neuen Strategie zur Mitarbeitergewinnung und erhoffen uns davon neue Impulse“, sagt Küfner.

518 Hauptamtliche

„Ich bin als Kreisgeschäftsführer und Mitglied der Tarifkommission froh darüber, dass wir als Bayerisches Rotes Kreuz mit diesen hohen Tarifsteigerungen und Sonderzahlungen ein deutlich sichtbares Zeichen für unsere insgesamt 518 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen können, die sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Zeiten der Corona-Pandemie vielen bis dato noch nicht dagewesenen Herausforderungen stellen mussten und sich in hohem Maße zum Teil bis an die Belastungsgrenzen engagiert haben“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Dieter Greger.

Das BRK beschäftigt bayernweit insgesamt rund 30.000 hauptamtliche Mitarbeitende in 73 Kreisverbänden, fünf Bezirksverbänden und der Landesgeschäftsstelle. mw