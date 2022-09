Der Historische Verein Landkreis Haßberge stellte in einer von zahlreichen Mitgliedern und Gästen besuchten Veranstaltung auf Schloss Burgpreppach seine neueste Veröffentlichung vor: das Lehenbuch des Würzburger Fürstbischofs Gerhard von Schwarzburg in einer Bearbeitung durch Wolfgang Jäger , den früheren Vorsitzenden des Vereins. Neben dem in moderne Schrift übertragenen Wortlaut des im Staatsarchiv Würzburg verwahrten handgeschriebenen Originals hat Jäger auch je ein Register der zahlreichen darin genannten Personen, Orts- und Flurnamen sowie ein Sachregister erstellt.

Graf Gerhard von Schwarzburg war von 1372 bis zu seinem Tod am 9. November 1400 Bischof von Würzburg. Während seiner Regierung förderte er den Kirchenbau – so weist etwa bis heute eine Inschrift am Chor der Haßfurter Pfarrkirche darauf hin, dass er am „Zwölfbotentag“ (15. Juli) des Jahres 1390 den Grundstein dieses Baues legte. Geprägt war seine Amtszeit jedoch besonders von Auseinandersetzungen mit dem Bürgertum der Städte.

Das Buch enthält Aufzeichnungen über die von Bischof Gerhard als Landesherr ab 1373 bis zu seinem Tod vergebenen Lehen im gesamten Hochstift Würzburg, darunter alleine in 151 Orten im Bereich des heutigen Landkreises Haßberge. Der Würzburger Lehenbesitz lag verstreut im Bereich von Darmstadt bis in den Raum um Pegnitz, von Meiningen in Thüringen bis südlich nach Baden-Württemberg; das Buch reicht somit in seiner Bedeutung weit über die Grenzen des Landkreises hinaus. Im Lehenbuch des Gerhard von Schwarzburg sind erstmals fast alle Eintragungen datiert, so dass auch Rückschlüsse auf die Lebensdaten der Lehennehmer oder die Ersterwähnung von Orten möglich sind. Die ab 1303 erhaltenen Lehenbücher einiger Vorgänger und Nachfolger Gerhards liegen bereits seit längerer Zeit in bearbeiteten Druckausgaben vor, so dass nun eine Lücke geschlossen wird.

Zur Präsentation waren nicht nur geschichtlich interessierte und forschende Personen aus dem Landkreis erschienen. Auch Bezirksheimatpfleger Klaus Reder, Alexander Tittmann von der Universität und der Kirchenhistoriker Norbert Kandler waren gekommen. red