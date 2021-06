Dieses Prachtexemplar eines Hirschkäfermännchens wurde in Unterpreppach gesehen. Der Hirschkäfer wird in der Roten Liste Deutschlands als „stark gefährdet“ geführt. Er gehört zu den größten und auffälligsten Käfern in Europa. Seinen Namen erhielt er aufgrund der bei den Männchen geweihartigen vergrößerten Oberkiefer (Mandibeln). Die Art war bereits im römischen Reich bekannt, die Larven wurden als Delikatesse gegessen, die männlichen „Geweihe“ als Amulett getragen. Hirschkäfer sind beim ersten Verlassen der Erde bereits in ihrem dritten bis achten Lebensjahr. Die Lebenserwartung nach dem Schlupf der Käfer beträgt bei den Männchen nur wenige Wochen; auch die letzten Weibchen sterben im Spätsommer. Die männlichen Käfer werden meist deutlich größer als die weiblichen und etwa dreieinhalb bis acht Zentimeter lang, die Weibchen etwa drei bis fünf Zentimeter. Sie haben beide eine schwarzbraune Grundfärbung, die Deckflügel sind braunrot. Foto: Helmut Will