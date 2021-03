Rechtzeitig zum beginnenden Frühjahr ist der Spielplatz in Junkersdorf um eine Tunnelrutsche aufgewertet worden. Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Pfarrweisach waren in den vergangenen Tagen eifrig am Werkeln, haben Fundamente gegossen, einen Zaun zur Sicherung gebaut und die Rutsche schließlich aufgestellt. An diesem Wochenende ist der Spielplatz für die Benutzung freigegeben.

Finanzielle Unterstützung

Wie der Bürgermeister Markus Oppelt mitteilte, kostet die Rutsche 6000 Euro. Dazu kommen die Materialkosten und die Arbeiten des Bauhofs mit rund 1500 Euro, so dass insgesamt 7500 Euro anfallen werden.

Dazu gibt es aber laut Oppelt einen finanziellen Zuschuss von der Baunach-Allianz in Höhe von 4144 Euro, wofür sich der Bürgermeister bei der Allianz bedankt - ebenso bei den Bauhofmitarbeitern. alc