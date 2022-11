Christin Henkel, Komponistin, Musikkabarettistin und Autorin , beherrscht alle Gefühle: von außergewöhnlich komisch über gemein bis tiefbewegend. Am Samstag, 5. November, präsentiert sie ihre komplette Bandbreite an Emotionen gemeinsam mit ihrem Gitarristen ab 20 Uhr in der Rathaushalle Haßfurt .

2013 bis 2020 tourte die Liedermacherin mit dem tiefschwarzen Humor quer durchs Land, veröffentlichte ihr erstes Buch „Juhu, berühmt! Ach nee, doch nich’“ und war Gast bei Dieter Nuhr, Ladies Night und Pufpaffs Happy Hour. Dann kam der Lockdown und Christin übte sich im Backen von Bananenbrot.

Beste Unterhaltung

Darum beschloss sie, sich wieder der Musik zuzuwenden und ließ ihr drittes Album entstehen. Herausgekommen sind heitere und gleichermaßen gesellschaftskritische Songs über sinnlose Klatschaktionen, verwirrte Großstädter, die Katze von Karl Lagerfeld oder digitale Nomaden.

Das Kulturamt Haßfurt verspricht beste Unterhaltung und verrät in einer Pressemitteilung außerdem, dass an diesem Abend der Gewinn des Herbstprogrammes eingelöst wird, das heißt die Limousine von @nightliving.de wird vor Ort sein. Fotos schießen ausdrücklich erwünscht.

Tickets gibt es unter kulturamt-hassfurt.de. red