Von Samstag auf Sonntag parkte ein 23-Jähriger seinen schwarzen Golf GTD am rechten Fahrbahnrand in der Sackgasse Kaulberg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der linken Heckstoßstange Kratzspuren und ein weißes Pulver fest. Bei dem Pulver handelte es sich vermutlich um Putz. Der Schaden wird auf ungefähr 1500 Euro geschätzt.