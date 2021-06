Nach langer Corona-Pause startet der Haßberghauptverein mit seiner ersten Monatswanderung am Donnerstag, 1. Juli. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Altstadtparkplatz in Baunach . Hier beginnt der neue Kulturhistorische Weg, der in das Naturschutzgebiet führt. Weiter geht es auf dem Naturerlebnisweg um den Südsee, zur Itzmündung und am Main entlang. Mittagseinkehr ist im Gasthof „Obleyhof“ in Baunach . Nach der Pause folgt noch eine kurze Wanderung über die alte Mainstraße zur Hirtenwiese. Die Wanderstrecke beträgt etwa 13 Kilometer. Wanderführer ist Ludwig Eichler aus Baunach . Festes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen. Wandergäste sind willkommen. red