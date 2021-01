Ein Autofahrer stellte am Donnerstagmorgen ge-gen 4.45 Uhr sein Auto in der Steigerwaldstraße in Eltmann ab und vergaß, die Handbremse anzuziehen. Sein Pkw rollte los und prallte auf zwei geparkte Autos. Der Unfallverursacher hinterließ an den beiden Windschutzscheiben seine Personalien und kontaktierte anschließend die Polizei in Haßfurt. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf 2100 Euro geschätzt. Wie sich der Verkehrsteilnehmer nach dem Unfall verhalten hat, sei vorbildlich, lobt die Polizei .