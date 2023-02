Ein Minus in Höhe von rund 350.000 Euro hat das Hallenbad in den vergangenen fünf Jahren „erwirtschaftet“, also 70.000 Euro pro Jahr. Um Energiekosten einzusparen, wurde die Wassertemperatur auf 29 Grad abgesenkt. Um das hohe Defizit zumindest teilweise abzumildern, schlug Bürgermeister Stefan Paulus in der Gemeinderatssitzung am Montag eine Erhöhung der Benutzungsgebühren sowohl für den öffentlichen Badebetrieb als auch für schulische Nutzer außerhalb der Gemeinde vor. Die Eintrittspreise sollten für Schüler und Erwachsene um einen Euro auf 2,50 Euro steigen, die Schüler-Zehnerkarte um acht Euro auf 20 Euro und die Erwachsenen-Zehnerkarte um elf Euro auf 28 Euro . Auch die Jahreskarten sowie die Eintrittspreise für Vereine und Schulen sollten zwischen zehn und 15 Euro erhöht werden. Die Erhöhung fand jedoch keine Mehrheit im Gemeinderat und wurde somit abgelehnt. Ein Argument der Gegner war, dass sich das Image der Gemeinde, die noch eines der letzten Lehrschwimmbecken im Landkreis betreibt, bei einer Preiserhöhung verschlechtern würde. msch