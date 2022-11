Am Samstag, 12. November, gibt es in der Haßfurter Stadtpfarrkirche , das Oratorium „Samson“ von Georg Friedrich Händel zu hören. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr.

Das dreiteilige Oratorium „Samson“ von Händel ist hochdramatisch und mitreißend wie eine Oper. Die Kantorei Haßberge präsentiert das Werk in deutscher Sprache.

Unmittelbar nach dem erfolgreichen „Messias“ komponiert, wurde das Oratorium mindestens ebenso geschätzt, insbesondere im 19. Jahrhundert.

Die Handlung erzählt von Samson, dem übermenschlich starken Anführer des Volkes Israel, der sich von Dalila verführen lässt und ihr das Geheimnis seiner Kraft verrät: Ihr Sitz ist Samsons langes Haar. Dalila schneidet es ihm im Schlaf ab, so dass die Philister Samson überwältigen und gefangen nehmen können.Wie wird der Wettstreit zwischen Israeliten und Philistern ausgehen?

Der Chor schlüpft mal in die eine, mal in die andere Rolle – mitunter sogar im Doppelchor gegenübergestellt. Auch die Solisten gehören klar ins eine oder andere Lager mit packenden Rezitativen und Arien in barocker Theatralik. Als Solisten sind Mechthild Söffler als Dalila (Sopran), Renate Kaschmieder aus Nürnberg als Mikah (Alt), Oliver Kringel als Samson (Tenor), Johannes Weinhuber aus Leipzig als Manoah (Bass) und Sven Fürst als Harapha (Bass) zu hören. Dazu begleitet das Orchester Würzburg in der Besetzung mit Streichern, Oboen, Fagott, Trompeten, Hörnern, Pauken, Cembalo und Orgel. Dirigent ist Matthias Göttemann. Das Konzert dauert etwa eineinhalb Stunden

Karten gibt es bei der Tourist-Information Haßfurt , telefonisch unter 09521/688300 oder 09523/6957, per Mail unter karten@kirchenmusik-hassberge.de, auf kirchenmusik-hassberge.de oder an der Abendkasse. red